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    مصادر طبية فلسطينية: إصابة 12 فلسطينيا على الأقل إثر هجوم مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله

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