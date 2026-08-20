باسيل يستقبل وفدا من اللقاء الوطني

استقبل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، في مقر التيار في ميرنا الشالوحي، وفداً من اللقاء الوطني ضمّ أمين سر اللقاء علي حجازي، والنائب رائد برّو، والأساتذة شاكر البرجاوي، طارق الداوود، علي العبد الله، عمار أحمد، قاسم قصير، وفراس فرنسيس، والدكتور هشام الأعور، والدكتور علي ضاهر، والمهندس أيوب الحسيني، و أصحاب السماحة الشيخ أحمد عاصي، الشيخ حسين غبريس، والشيخ ماهر مزهر، والشيخ عبد الله جبري وذلك بحضور النائبين سيزار أبي خليل وغسان عطالله.

وجرى خلال اللقاء التداول في آخر المستجدات السياسية والوطنية، والتحديات التي تواجه لبنان في المرحلة الراهنة، إضافة إلى القضايا الوطنية المطروحة، وسبل تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف القوى والشخصيات اللبنانية.

كما وجّه الوفد إلى الوزير باسيل دعوة للمشاركة في اللقاء الوطني الموسّع المقرر عقده في العاصمة اللبنانية بيروت مطلع شهر أيلول المقبل.

المصدر: موقع المنار