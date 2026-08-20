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    بيان مصري قطري تركي مشترك: قلقون إزاء الانتهاكات المستمرة في غزة ونؤكد أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية

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