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    لبنان

    بالصورة | العدو ينفذ تفجيراً في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان

      نفذ العدو الإسرائيلي تفجيراً في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان.

      المصدر: موقع المنار

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