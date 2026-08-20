الخميس   
   20 08 2026   
   7 ربيع الأول 1448   
   بيروت 13:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتلة الوفاء للمقاومة: السلطة توغل في أدائها التنازلي متقاعسة عن القيام بأبسط واجباتها السياسية والسيادية والدبلوماسية مما يشجع العدو على التمادي في مجازره

      مواضيع ذات صلة

      العلامة الخطيب: السلطة شريكة في العدوان على الجنوب والمقاومة وإيران السبيل إلى التحرير

      العلامة الخطيب: السلطة شريكة في العدوان على الجنوب والمقاومة وإيران السبيل إلى التحرير

      مراسل المنار: تفجير ضخم نفذه العدو الإسرائيلي في محيط زوطر الشرقية جنوبي لبنان

      مراسل المنار: تفجير ضخم نفذه العدو الإسرائيلي في محيط زوطر الشرقية جنوبي لبنان

      بالصورة | العدو ينفذ تفجيراً في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان

      بالصورة | العدو ينفذ تفجيراً في بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان