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    لبنان

    سلام يستقبل رئيسي بلديتي رميش ودبل

      استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس بلدية رميش حنا العميل ورئيس بلدية دبل عقل نداف، حيث جرى استعراض أوضاع الأهالي الصامدين في القرى والبلدات الجنوبية الحدودية، والاحتياجات الأساسية التي تتيح لهم الاستمرار في أرضهم.

      وعرض رئيسا البلديتين أبرز التحديات التي تواجه الأهالي، ولا سيما ضرورة ضمان استدامة شريان التواصل مع الداخل اللبناني، وتأمين مادة المازوت، واستمرار عمل المدارس والخدمات الأساسية، إضافة إلى دعم البلديات ومتابعة دفعات وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤكدين أهمية بقاء مؤسسات الدولة حاضرة في القرى الحدودية، بما يؤمّن مقومات صمود أهلها.

      وأكد الرئيس سلام أن دعم صمود أهالي القرى الحدودية أولوية وطنية، وكذلك تأمين شريان تواصل دائم وآمن مع هذه القرى ومقومات الحياة الأساسية فيها. وأشاد بصمود أهالي هذه القرى، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية ستبقى حاضرة إلى جانب أهلها.

      المصدر: موقع المنار

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