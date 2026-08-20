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    تقرير خاص | متطوعات خلية النزوح… عطاءٌ يستحق التكريم

    لم تكن خلية النزوح مجرّد مكانٍ لتقديم الخدمات، بل كانت مساحةً للعطاء والتكافل واحتضان العائلات النازحة، في وقت كانت فيه الحرب تفرض أقسى ظروفها.

    وتقديراً لجهود المتطوعات اللواتي كنّ في مقدمة من خدم النازحين وواكب احتياجاتهم خلال معركة «العصف المأكول»، أقامت الهيئات النسائية في قطاع صيدا في حزب الله لقاءً تكريمياً لهنّ، في مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا.

    لم يكن التكريم لشخصٍ بعينه، بل لتجربةٍ إنسانيةٍ عاشت تفاصيلها هؤلاء النسوة، حين تحوّلن في أيام النزوح إلى خلية عمل متواصلة، يقدّمن ما أمكن للعائلات النازحة، ويتابعن احتياجاتها، في صورة جسّدت معاني التكافل والتضامن في أصعب الظروف.

    ومن بين المتطوعات، شهاداتٌ تختصر جانباً من تلك التجربة، وما حملته من مسؤوليات وتحديات خلال أيام النزوح.

    ورغم قسوة الظروف، بقي العمل مستمراً، لتتحول المبادرات الفردية إلى جهدٍ جماعي ساهم في مساندة العائلات النازحة والتخفيف من وطأة ما عاشته خلال الحرب.

    تقرير: أمين شومر

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