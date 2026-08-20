النائب علي عمّار: على البعض عدم الهروب من مسؤولياتهم والعودة إلى ضميرهم

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار المسؤولين إلى توصيف المرحلة كما هي، وعدم الهروب من مسؤولياتهم أو الاحتماء بالولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي، مؤكداً أن أياً منهما لا يريد الخير للبنان.

وخلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد محمد سليم حمية في برج البراجنة، قال عمّار إن على المعنيين العودة إلى «ضميرهم وكرامتهم» لتلمّس الطريق الذي ينبغي سلوكه في هذه المرحلة.

وأكد أن «لا مقام ولا كرامة ولا عزة» لأي مسؤول، مهما كان منصبه أو رتبته، من دون المقاومة وسلاحها، متسائلاً عن استمرار ما وصفها بـ«الهرتقات السياسية» التي تتيح للعدو الإسرائيلي التلاعب بالساحة الداخلية والإيقاع بين اللبنانيين.

وحذّر عمّار من السياسات الأميركية، معتبراً أنها لم تكن يوماً حريصة على سيادة الشعوب وكرامتها، بل اتبعت سياسات لإخضاعها ونهب ثرواتها والسيطرة على قرارها، مستشهداً بتجارب الولايات المتحدة في عدد من الدول، بينها العراق وأفغانستان وفلسطين ولبنان.

وشدد على أن سلاح المقاومة «لم يخرج لمواجهة العدو الإسرائيلي إلا بعدما تخلت الدولة عن حماية أبنائها وشعبها»، مؤكداً أنه لم يُستخدم في المعارك الداخلية في لبنان، بل بقي موجهاً نحو العدو الإسرائيلي.