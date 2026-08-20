العميد محبي: إذا اندلعت الحرب مجدداً، فمن المؤكد أن أسلحتنا ستكون مختلفة عن الماضي، وقد يظهر هذا الاختلاف في جيل الرؤوس الحربية، أو دقة الإصابة، أو مدى الصواريخ، أو في أي مجال آخر