المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي: نتقدم يوماً بعد آخر في مجال جميع الأسلحة والمعدات القتالية، ونعمل لإنتاج أسلحتنا بمزيد من الدقة والقدرة التدميرية والتطور التكنولوجي