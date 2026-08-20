رؤوس الأموال من الشرق الأوسط تزيد استثماراتها في أصول الطاقة الجديدة بالصين

تشهد سوق الأسهم الصينية من الفئة “أيه” نشاطا ملحوظا في إعادة توزيع استثمارات المؤسسات الأجنبية منذ بداية الربع الثالث من العام الجاري. وفي هذا السياق، تواصل رؤوس الأموال من دول الشرق الأوسط، وفي مقدمتها جهاز أبوظبي للاستثمار، زيادة استثماراتها في الأصول الصينية بثبات، مع تكثيف حضورها في سلسلة صناعة الطاقة الجديدة للصين.

وعلى مستوى الشركات، دخل جهاز أبوظبي للاستثمار خلال الربع الثالث قائمة أكبر عشرة مساهمين من حاملي الأسهم المتداولة في ثلاث شركات صينية، هي شركة “تي غود” المتخصصة في معدات شبكات الكهرباء وشركة “تشجيانغ هوايو المحدودة للكوبالت” والمتخصصة في مواد بطاريات الليثيوم وشركة “سوتشو غود-آرك المحدودة للإلكترونيات” والمتخصصة في مكونات أشباه الموصلات المنفصلة ومواد الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأظهرت بيانات منصة “تشويس” الصينية المتخصصة لخدمات البيانات المالية أنه وحتى نهاية يوليو الماضي، كان جهاز أبوظبي للاستثمار يمتلك نحو 19.22 مليون سهم في شركة “تي غود”، بقيمة سوقية للأسهم المتداولة بلغت 657 مليون يوان (حوالي 96.83 مليون دولار أمريكي)، ونحو 20.05 مليون سهم في شركة “تشجيانغ هوايو”، بقيمة 726 مليون يوان، ونحو 5.101 مليون سهم في شركة “سوتشو غود-آرك”، بقيمة 43.51 مليون يوان.

وشهد العام الجاري منذ بدايته مواصلة رؤوس الأموال من المنطقة لزيادة استثماراتها في الأصول الصينية. ووفقا لبيانات منصة “ويند” الصينية المتخصصة لخدمات البيانات المالية، ظهر جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية معا ضمن قوائم أكبر عشرة مساهمين من حاملي الأسهم المتداولة في 77 حالة بشركات مدرجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة “أيه” حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 21.762 مليار يوان. وبالمقارنة مع نهاية عام 2025، ارتفع عدد حالات الظهور في قوائم المساهمين بواقع 33 حالة، فيما زادت القيمة السوقية للحيازات بمقدار 12.75 مليار يوان، بارتفاع نسبته نحو 141.48 في المائة.

ويرى محللون أن رؤوس الأموال من الشرق الأوسط، خلافا لرؤوس الأموال الغربية التي تركز بصورة أكبر على العوائد المالية، تميل عند زيادة استثماراتها في الأصول الصينية إلى اتباع مسار يقوم على إعطاء الأولوية للتعاون الصناعي قبل تحصيل الفوائد، مشيرين أن الزيادة في تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط لا ترتبط فقط بميزة التقييم التي تتمتع بها أصول سوق الأسهم الصينية من الفئة “أيه”، لكنها تعكس، على نحو أعمق، سعي دول المنطقة إلى التوافق مع عملية التحول الصناعي في الصين.

وأظهرت بيانات صناعية أن إجمالي صادرات المنتجات الكهروضوئية الصينية بلغ نحو 17.321 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 24.7 في المائة على أساس سنوي، في حين حققت البلاد نموا نسبته 39.3 في المائة على أساس سنوي من حجم إنتاج بطاريات الليثيوم، وتجاوز نمو حجم الشحن لبطاريات تخزين الطاقة 80 في المائة.

المصدر: وكالة شينخوا