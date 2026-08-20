البنتاغون: إصابة 757 جنديا أمريكيا ومقتل 18 في الحرب على إيران

تجاوز عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران 750 جنديا، وفقا لبيانات محدثة لوزارة الدفاع الأمريكية، فيما بلغ عدد القتلى 18 عسكريا.

وأظهرت قاعدة بيانات ضحايا الحرب التابعة للبنتاغون تسجيل أكثر من 50 إصابة إضافية، الأربعاء، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 757 منذ انطلاق العمليات في 28 فبراير/شباط، بحسب جمع بيانات نظام تحليل ضحايا الدفاع للعمليات الخارجية وعملية “الغضب الملحمي”.

وكانت الوزارة قد استحدثت، الشهر الماضي، فئة “العمليات الخارجية” لتسجيل ضحايا وجرحى عمليات بدأت في 7 يوليو/تموز، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه العمليات أو مواقع الإصابات. ويتزامن هذا التاريخ مع إخطار إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونغرس ببدء نزاع جديد مع إيران بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وتأتي الأرقام بعد انتقادات وجهت للبنتاغون إثر حذف مؤقت لأربع وفيات وعشرات الإصابات من قاعدة البيانات، قبل إعادتها لاحقا، إذ عزت الوزارة التغييرات إلى “اضطرابات مؤقتة في البيانات”.

المصدر: سي ان ان