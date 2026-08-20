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    بيانات شركة “كبلر”: عدد سفن البضائع العابرة لمضيق هرمز بلغ 9 سفن يوم أمس من دون تغيير عن اليوم الذي سبقه

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