الخارجية الروسية: موسكو سترد بشكل متناسب على الهجمات الأوكرانية ضد البنية التحتية المدنية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على أفعال كييف التي كثفت هجماتها على البنية التحتية المدنية في روسيا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن نظام كييف لا يكتفي بإظهار عدم قدرته الكاملة على التوصل إلى اتفاقات فحسب، بل يكثف أيضًا الهجمات الإرهابية على السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”: “طالما كان الأمر على هذا النحو، فإن القوات المسلحة الروسية سترد بشكل متناسب على التهديدات الناشئة وتواصل العملية العسكرية الخاصة بهدف تحقيق المهام التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين”.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات “ليوبارد 2” الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف “الناتو”، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك