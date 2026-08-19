الأربعاء   
   19 08 2026   
   6 ربيع الأول 1448   
   بيروت 21:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي أغار مستهدفا بلدة المنصوري في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية

      عراقجي بحث مع قائد الجيش الباكستاني الجهود الجارية للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية

      نتنياهو: لن نتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يهدد “إسرائيل”

      نتنياهو: لن نتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يهدد “إسرائيل”

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة المشروع ببلدة حزما شمال القدس المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم منطقة المشروع ببلدة حزما شمال القدس المحتلة