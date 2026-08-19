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    الدفاع المدني في غزة: ستتم غدا الخميس انطلاق مراسم تشييع جثامين 50 شهيدا من أمام ساحة مستشفى الشفاء الرئيسية

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