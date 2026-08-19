سلام استقبل مدير عام “اليونسكو” وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الاربعاء المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الدكتور خالد العناني.

وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة في مجالات التربية والثقافة والتراث والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم جهود لبنان لحماية مواقعه الأثرية والتراثية وإعادة تأهيل المتضرر منها، وتعزيز التعليم، وضمان سلامة الصحافيين.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومنظمة اليونسكو، وقعها عن الجانب اللبناني وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، بهدف إرساء إطار مؤسسي شامل ومستدام للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال سلام خلال اللقاء إن “الاعتداء على التراث ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام