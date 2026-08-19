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    لبنان

    تفجيرات نفذها العدو في حولا وطلوسة

      افاد مراسل المنار عن تفجيرات نفذها العدو في حولا وطلوسة.

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