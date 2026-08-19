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    وسائل اعلام فلسطينية: شهيد وصل إلى مستشفى العودة جراء استهداف طيران الاحتلال دراجة نارية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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