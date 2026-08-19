الخرق الجوي الصهيوني اليومي للسيادة اللبنانية نوع آخر من الاعتداء وسط تواصل صمت السلطة

يتواصل الخرق الجوي الصهيوني للسيادة اللبنانية يوميا عبر تحليق متواصل للطائرات المسيرة دون موقف او احتجاج او شكوى دولية من السلطات في لبنان..

ويحلق الطيران المسير بشكل يومي لساعات طويلة منذ الصباح الى المساء فوق بيروت وضواحيها على علو منخفض، بما يمثله من انتهاك فاضح للسيادة، وبما يسببه التحليق المنخفض من صوت مزعج يثير الاستفزاز والتوتير اليومي للمواطنين. كما يتكرر التحليق فوق عدد من المناطق الجنوبية، هذا عدا عن تحليق الطيران الحربي في بعض الاحيان، ليشكل هذا الخرق الجوي نوعا اخر من الاعتداء يضاف الى انواع الاعتداءات الاخرى من غارات وتفجيرات.