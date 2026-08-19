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    رئيس الجمهورية العراقية يبحث مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وآفاق العلاقات الثنائية

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