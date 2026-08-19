بالصور | رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل قاليباف في مقر البرلمان

بدأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف زيارة رسمية إلى العراق، يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين، ويبحث معهم سبل تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين.

وبعد وصوله إلى مطار بغداد، توجه قاليباف إلى موقع استشهاد قادة النصر، مؤكدًا أن زيارته إلى العراق تأتي في إطار بحث التعاون بين دول المنطقة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وشدد قاليباف على أن دول المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون، وتعزيز العلاقات العميقة والمستدامة، بما يخدم مصالح شعوبها.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي قد استقبل قاليباف في مقر البرلمان، في مستهل لقاءاته الرسمية في بغداد.