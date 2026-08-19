الأربعاء   
   19 08 2026   
   6 ربيع الأول 1448   
   بيروت 11:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بيانات ملاحية: ناقلتا نفط مرتبطتان بالصين غيرتا مسارهما في هرمز

      نقل موقع بلومبيرغ عن بيانات تتبع السفن تأكيدها أن ناقلتي نفط عملاقتين مرتبطتين بالصين غيرتا مسارهما في مضيق هرمز أمس الثلاثاء في ظل استمرار تصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفا متشددا تجاه إيران.

      وأشارت إلى أن ناقلة النفط “سي 5″، المحملة بالنفط الخام من العراق، كانت متجهة نحو هرمز من الخليج يوم الثلاثاء عندما غيرت مسارها، مؤكدة أنها الآن راسية في منتصف المضيق.

      كما أفادت بأن ناقلة النفط “هستيا” دخلت الخليج قبالة الساحل العماني فجر الأربعاء قبل أن تغير اتجاهها وتغادر.

      المصدر: وكالات

      مواضيع ذات صلة

      ترامب ينشر خريطة مضيق هرمز كإقليم أمريكي لا تظهر فيها البحرين وقطر

      ترامب ينشر خريطة مضيق هرمز كإقليم أمريكي لا تظهر فيها البحرين وقطر

      هجوم يستهدف سفينة أثناء عبورها في مضيق هرمز

      هجوم يستهدف سفينة أثناء عبورها في مضيق هرمز

      تقارير مصورة | حرس الثورة يؤكد أن مضيق هرمز يُفتح عند التزام واشنطن بتفاهماتها مع إسلام آباد

      تقارير مصورة | حرس الثورة يؤكد أن مضيق هرمز يُفتح عند التزام واشنطن بتفاهماتها مع إسلام آباد