بيانات ملاحية: ناقلتا نفط مرتبطتان بالصين غيرتا مسارهما في هرمز

نقل موقع بلومبيرغ عن بيانات تتبع السفن تأكيدها أن ناقلتي نفط عملاقتين مرتبطتين بالصين غيرتا مسارهما في مضيق هرمز أمس الثلاثاء في ظل استمرار تصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية وتضاؤل فرص عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفا متشددا تجاه إيران.

وأشارت إلى أن ناقلة النفط “سي 5″، المحملة بالنفط الخام من العراق، كانت متجهة نحو هرمز من الخليج يوم الثلاثاء عندما غيرت مسارها، مؤكدة أنها الآن راسية في منتصف المضيق.

كما أفادت بأن ناقلة النفط “هستيا” دخلت الخليج قبالة الساحل العماني فجر الأربعاء قبل أن تغير اتجاهها وتغادر.

المصدر: وكالات