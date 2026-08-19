مراسل المنار: تحرك لقوة معادية عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل باتجاه قلعة دوبيه، ترافق مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة ما ادى الى اندلاع حريق في المكان