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    اللواء عبد اللهي: من المستبعد أن يكون هذا العدد من الطائرات العسكرية، ولا سيما طائرات التزويد بالوقود، موجودًا في القواعد الإقليمية من دون علم الدول المضيفة

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