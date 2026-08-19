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    رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية المسلحة: على الدول التي تعلن من خلال إصدار بيانات مختلفة أنها لا تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ضد إيران أن تعلم أن لا شيء يخفى عن أنظارنا

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