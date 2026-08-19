الأربعاء   
   19 08 2026   
   6 ربيع الأول 1448   
   بيروت 07:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    روسيا تزيد صادراتها الغذائية إلى الصين بنسبة 44%

      أعلن مدير المركز الروسي “أغروإكسبورت” إيليا إيلوشين أن روسيا زادت صادراتها الغذائية إلى الصين خلال النصف الأول من العام بنسبة 44% لتصل إلى 4.9 مليار دولار.

      وقال إيلوشين على هامش منتدى دولي مشترك بين روسيا والصين: “خلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت الصادرات الغذائية الروسية إلى الصين وتيرة متسارعة، مسجلة زيادة بنسبة 44% لتصل إلى 4.9 مليار دولار. وهذا يؤكد الطلب المرتفع على المنتجات الزراعية الروسية في السوق الصينية”.

      وأشار إيلوشين إلى أن إمدادات الأسماك المجمدة شهدت نموا بنسبة 87%، وزيت بذور اللفت بنسبة 19%، في حين ارتفعت صادرات فول الصويا بمقدار 3.1 مرات، والقشريات بنسبة 20%.

      كما سجلت إمدادات البازلاء زيادة بنسبة 48%، وزيت عباد الشمس بنسبة 60%، واللحوم ومشتقاتها بنسبة 36%.

      المصدر: نوفوستي

      مواضيع ذات صلة

      بوتين يستضيف مين أونغ هلاينغ في الكرملين لتعزيز التعاون الروسي الميانماري

      بوتين يستضيف مين أونغ هلاينغ في الكرملين لتعزيز التعاون الروسي الميانماري

      روسيا تحتفظ بصدارتها مورّدي القمح عالميا.. ودول عربية بين كبار المشترين

      روسيا تحتفظ بصدارتها مورّدي القمح عالميا.. ودول عربية بين كبار المشترين

      دميترييف: كندا قد تصبح الولاية الأمريكية رقم 52

      دميترييف: كندا قد تصبح الولاية الأمريكية رقم 52