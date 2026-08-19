روسيا تزيد صادراتها الغذائية إلى الصين بنسبة 44%

أعلن مدير المركز الروسي “أغروإكسبورت” إيليا إيلوشين أن روسيا زادت صادراتها الغذائية إلى الصين خلال النصف الأول من العام بنسبة 44% لتصل إلى 4.9 مليار دولار.

وقال إيلوشين على هامش منتدى دولي مشترك بين روسيا والصين: “خلال النصف الأول من عام 2026، أظهرت الصادرات الغذائية الروسية إلى الصين وتيرة متسارعة، مسجلة زيادة بنسبة 44% لتصل إلى 4.9 مليار دولار. وهذا يؤكد الطلب المرتفع على المنتجات الزراعية الروسية في السوق الصينية”.

وأشار إيلوشين إلى أن إمدادات الأسماك المجمدة شهدت نموا بنسبة 87%، وزيت بذور اللفت بنسبة 19%، في حين ارتفعت صادرات فول الصويا بمقدار 3.1 مرات، والقشريات بنسبة 20%.

كما سجلت إمدادات البازلاء زيادة بنسبة 48%، وزيت عباد الشمس بنسبة 60%، واللحوم ومشتقاتها بنسبة 36%.

المصدر: نوفوستي