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    المبعوث الأمريكي الى سوريا توم باراك: الغارات الإسرائيلية على قاعدة جوية بسوريا تعكس تقديرات بتزايد النفوذ التركي هناك قريباً وتل أبيب لم تحذر أنقرة مسبقاً قبل الهجوم

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