المبعوث الأمريكي الى سوريا توم باراك: الغارات الإسرائيلية على قاعدة جوية بسوريا تعكس تقديرات بتزايد النفوذ التركي هناك قريباً وتل أبيب لم تحذر أنقرة مسبقاً قبل الهجوم