الثلاثاء   
   18 08 2026   
   5 ربيع الأول 1448   
   بيروت 23:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المبعوث الأمريكي توم براك لرويترز: تركيا لم تتلق تحذيرا مسبقا بشأن الضربات الإسرائيلية في سوريا

      مواضيع ذات صلة

      المبعوث الأمريكي توم براك لرويترز: تم رصد طائرات تتجه شمالا نحو أراضي تركيا وكان من الممكن أن تستعد للرد

      المبعوث الأمريكي توم براك لرويترز: تم رصد طائرات تتجه شمالا نحو أراضي تركيا وكان من الممكن أن تستعد للرد

      “واشنطن بوست”: تباين في المواقف بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن الأولويات الأميركية تجاه إيران

      “واشنطن بوست”: تباين في المواقف بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس بشأن الأولويات الأميركية تجاه إيران

      إرتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي 44 إلى 84.94 دولارا للبرميل

      إرتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي 44 إلى 84.94 دولارا للبرميل