الشيخ الجعيد استنكر استهداف مطار أبو الظهور في ريف إدلب

ندد منسق عام “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان الشيخ الدكتور زهير عثمان الجعيد في بيان، بـ”العدوان الإسرائيلي الإرهابي المجرم بشنه الغارات الحاقدة والغادرة التي استهدفت مطار أبو الظهور في ريف إدلب بسوريا”. معتبرا إياه “عدوانا طال بلداً آمناً مستقلّاً ذات سيادة ونظام وقانون”، وقال: “هذا العدوان هو امتداد لكل الاعتداءات ومئات الغارات السابقة الهادفة إلى تعرية وتجريد سوريا من قوتها ومنعها من إعادة لملمة نفسها ومداواة جراحها الثخينة”.

وأكد الشيخ الجعيد أن “العدو الصهيوني المحتل المعتدي يعتدي على دول عربية شقيقة كفلسطين وسوريا، إضافة إلى همجيته وعنجهيته وغيه وطغيانه واحتلاله في جنوب لبنان، وهو يقتل وينسف ويدمر ويحرق ويجرف ويقتل الأبرياء بضوء أخضر أميركي، كما هو بائن وظاهر وواضح للعيان”.

وتحدث عن “احتلال العدو الإسرائيلي جزءا كبيرا من جنوب سوريا كدليل ساطع أيضا على النيّة التوسعيّة لدويلة الكيان الصهيوني الغاصب وعن نشر نتنياهو صورة خريطة إسرائيل الكبرى، ومن ضمنها لبنان وسوريا والسعوديّة ومصر والأردن والكويت والعراق وحتى جنوب تركيا، إضافة إلى كلّ فلسطين أيضاً، ولعلّ خير دليل على ذلك ما قاله الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” من أنّ مساحة إسرائيل ضيّقة وصغيرة وبحاجة لأراضٍ جديدة لتوسعتها”.

وأكد “وقوف الجبهة إلى جانب سوريا في رفضها ومواجهتها العدوان الإسرائيلي المتجدد”، مطالبا “الدول العربية والإسلاميّة والمجتمع الدولي الحر بالتنديد بهذا العدوان وممارسة الضغط السياسي والاقتصادي الكبير لمنع العدو من التمادي في عدوانه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام