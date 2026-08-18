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    الضفة الغربية|مستوطنون وقوات الاحتلال يقتحمون منازل عائلة مراغة في سلوان بالتزامن مع أوامر بإخلائها لصالح المستوطنين

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