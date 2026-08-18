لأول مرة | «204 طريق إلى التحرير».. مشاهد لعمليات المقاومة قبل الهدنة وضد حامية شقيف الاسرائيلية قبل التحرير

عرضت قناة «المنار»، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة التاسعة، حلقة خاصة بعنوان «204 طريق إلى التحرير»، تناولت مسار عمليات المقاومة في قلعة الشقيف أرنون، منذ الاحتلال وصولًا إلى التحرير عام 2000، واستعرضت للمرة الأولى مشاهد من العمليات الأخيرة التي سبقت الهدنة عام 2026، إلى جانب صور ميدانية لم تُعرض سابقًا.

ولا يمثل الرقم 204 مجرد حصيلة للعمليات، بل يختصر حكاية موقع اعتقد الاحتلال أنه حصن منيع، قبل أن يتحول، بفعل تراكم العمليات وتصاعد الضربات، إلى أحد المواقع التي شكّلت تحديًا مستمرًا للمقاومة، وصولًا إلى يوم التحرير.

كما استعرضت الحلقة، من خلال مواد خاصة من الاعلام الحربي، مجموعة من عمليات المقاومة التي لم تُعرض سابقًا، في عرض أول يمتد لأربع دقائق، ويتناول العمليات التي نُفذت خلال الأسبوع الأخير الذي سبق الهدنة.

كما تضمنت الحلقة عرض نشيد خاص عن المُحلّقات للمرة الأولى.

كما تضمنت الحلقة وثائقي قصير يتحدث فيه القائد الجهادي يوسف إسماعيل هاشم “السيد صادق” عن المجاهدين والشهداء وعوائل الشهداء والجرحى وخاصة شهداء وجرحى أجهزة تلبية النداء، وكيف أنزل الله السكينة على هذه العوائل.

وقدم التقرير المطول ضمن الحلقة قراءة تفصيلية تحت عنوان «204 طريقنا إلى التحرير»، تتضمن جدولًا مفصلًا بالعمليات التي استهدفت حامية أرنون الشقيف، وتوثيقًا لكل طلقة أُطلقت على الحامية منذ الاحتلال وحتى التحرير عام 2000.

ويصل العدد التراكمي للعمليات إلى 204 عمليات، في مسار يعكس اعتماد المقاومة على العمل المتواصل والصبر والنَفَس الطويل، في مواجهة احتلال طال أمده، وصولًا إلى إنهائه.

وعكست الحلقة التحول الذي شهدته قلعة الشقيف أرنون في المرحلة الأخيرة من الاحتلال، إذ تحولت إلى كابوس بفعل العمليات النوعية للمقاومة الإسلامية.

كما تضمنت الحلقة مقابلة مع الصحافي عباس فنيش، قدّم خلالها معلومات عن تلة علي الطاهر، ضمن سياق استعراض المسار الميداني والتاريخي للمنطقة.