الثلاثاء   
   18 08 2026   
   5 ربيع الأول 1448   
   بيروت 20:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم قرية أم صفا شمال رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      في متابعة لآخر التطورات في جنوب لبنان، يطلعنا مراسلنا سامر حاج علي على المشهد الميداني وأبرز المستجدات.

      في متابعة لآخر التطورات في جنوب لبنان، يطلعنا مراسلنا سامر حاج علي على المشهد الميداني وأبرز المستجدات.

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 18\8\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 18\8\2026

      طهران تحيي ذكرى أربعين يوماً على رحيل الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

      طهران تحيي ذكرى أربعين يوماً على رحيل الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي