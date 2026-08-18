هيئة “أبناء العرقوب” طالبت الحكومة بالتحرك الفوري والعاجل تجاه المجتمع الدولي لوقف عمليات القصف والتفجير الصهيونية

استنكرت هيئة “أبناء العرقوب” في بيان، “استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف والتوغل والتجريف والتفجير، خصوصا في المناطق المتاخمة والمحررة عمليا من وجود قوات الاحتلال فيها”.

وقالت الهيئة في بيان: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل شبه يومي على التوغل والتجريف والتفجير في عدد من قرى وبلدات الجنوب والتي كان آخرها منذ أيام في بلدة كفرشوبا وبعدها في بلدة شبعا في منطقة العرقوب، وذلك في سياق على ما يبدو سياسة معتمدة لقوات الاحتلال، من دون وجود أي اعتبارات لوجود قوات الأمم المتحدة “اليونيفيل”، حيث مناطق انتشارها ومن دون أي اعتبار للقانون الدولي والمؤسسات الدولية وما يسمى بـ”اتفاق الإطار” الذي وقعته السلطة مع الاحتلال برعاية الولايات المتحدة الأميركية”.

وطالبت الهيئة الحكومة ووزارة الخارجية بـ”ضرورة التحرك الفوري والعاجل تجاه المجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذا العدوان والممارسات”.