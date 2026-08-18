هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرضت ناقلة بضائع لضربة بواسطة مقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز وتسببت الإصابة في أضرار بالجانب الأيمن من السفينة وأدت إلى وقوع إصابة بين أفراد الطاقم