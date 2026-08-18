الطقس غدا غائم جزئيا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويتحول الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية ، حتى يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة خلال فترة قبل الظهر، يتوقع هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً بخاصة على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تستقر على الساحل. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ويتحول الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الخميس:

قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل فتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً ناشطة أحياناً خلال النهار، متقلبة ضعيفة ليلاً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75 ٪

– حال البحر: مائج الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق