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    اللواء ايزدي: إيران حققت قوة ردع استثنائية بفضل سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز والقفزة النوعية في قدراتها الصاروخية والدفاعية

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