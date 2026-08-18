حمدان يزور سفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشواندونغ

استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشواندونغ العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، رافقه مسؤول التواصل الانساني في العلاقات الخارجية في المرابطون مروان الطبش، في مقر السفارة في بيروت.

وأكد العميد مصطفى حمدان على أهمية المواقف الصينية المتقدمة، في السعي إلى إحلال السلام العالمي، والحفاظ على الاستقرار والأمن الدولي، في ظل المتغيرات السريعة على صعيد العالم .

ونوّه حمدان بالمبادرات الصينية التي تسعى إلى نصرة الحق لشعوب العالم، والدعوة الدائمة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ عل سيادتها واستقلالها.

وأشاد حمدان بدور الكتيبة الصينية في قوات اليونيفيل، وحرصها على مساعدة أهل الجنوب، في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الايام الخطيرة التي يمر بها لبنان.

بدوره، أكد السفير الصيني تشن تشواندونغ على دور الديبلوماسية الصينية الفعال، في الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعوب، وسعي الصين الدائم إلى إنماء وتطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية، للدول النامية، من أجل مساهمتها في التقدم والازدهار العالمي.

على الصعيد اللبناني ، شدد تشواندونغ على وجوب سعي جميع الاطياف والقوى السياسية إلى الوحدة وحفظ الاستقرار الداخلي، ومواجهة ما يجري على الصعيد الاقليمي من ازمات كبرى، بتفعيل الحوار وتوحيد الموقف تجاه التداعيات لهذه الأزمات. كما اكد تشواندونغ عل تطوير العلاقات الصينية اللبنانية ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، وانفتاحه على كافة القوى السياسية اللبنانية.

المصدر: موقع المنار