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    وكالة سبأ: القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفاة أرامكو في جيزان بالطائرات المسيرة رداً على خرق أجواء صعدة وحجة

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