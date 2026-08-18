الثلاثاء   
   18 08 2026   
   5 ربيع الأول 1448   
   بيروت 09:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: جيش الاحتلال يبلغ عائلة الجندي الاسرائيلي الاخير المفقود من بين ثلاثة جنود فقدوا في معركة السلطان يعقوب في لبنان يهودا كاتس عن استعادة رفاته

      مواضيع ذات صلة

      النائب الاول للرئيس الايراني: محمد رضا عارف: دبلوماسيو ايران مثلوا بلادنا بثقة وقوة في الساحة الدبلوماسية

      النائب الاول للرئيس الايراني: محمد رضا عارف: دبلوماسيو ايران مثلوا بلادنا بثقة وقوة في الساحة الدبلوماسية

      عراقجي: في هذا العالم المتوحش الكلمة العليا للقوة العسكرية وصواريخنا في الحرب شكلت محور قوتنا

      عراقجي: في هذا العالم المتوحش الكلمة العليا للقوة العسكرية وصواريخنا في الحرب شكلت محور قوتنا

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة رجل برصاص العدو الإسرائيلي على حاجز قلنديا في القدس المحتلة

      الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة رجل برصاص العدو الإسرائيلي على حاجز قلنديا في القدس المحتلة