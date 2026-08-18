الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع المخاوف بشأن رفع الفائدة

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء مع تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، فيما يترقب ‌المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4431.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4487.70 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار مما جعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وتوقع غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر المقبل وحتى نهاية العام.



وباتت الأسواق تتوقع بنسبة تقارب 65 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بعدما كانت تراهن على رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر أيلول، وذلك بعدما أظهرت بيانات خسائر غير متوقعة في الوظائف الشهر الماضي وتضخما في أسعار ‌المستهلكين دون التوقعات وضعفا في مبيعات التجزئة.



وسينصب تركيز الأسواق على محضر أحدث ‌اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره غدا الأربعاء.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 66.33 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1779.50 دولار بينما استقر البلاديوم تقريبا عند 1332.50 دولار.