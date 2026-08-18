لأول مرة منذ 1982.. مخزونات النفط الأمريكي عند أدنى مستوى



تراجعت مخزونات الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لـ 293.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أدنى مستوى لها منذ 1982.



يُذكر أن أسعار النفط ارتفعت، اليوم الاثنين، مع تبدد توقعات تحقيق تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وتباطؤ حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، ما عزز المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية في السوق.



ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز بفعل الاعتداءات الأميركية على إيران، تُواجه السوق النفطية اختباراً كبيراً حول مدى قدرة المخزونات العالمية على سد عجز الإمدادات، وسط تراجع الاحتياطيات الاستراتيجية وانقسام القدرات بين الدول.



وتُشير التقديرات إلى أن العالم خسر نحو 2.6 مليار برميل من النفط منذ بداية الحرب، بحسب شركة “أرامكو” السعودية.

المصدر: رويترز