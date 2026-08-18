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    واشنطن بوست عن الأسطول الأمريكي السابع: عطل فني في المولدات تسبب في انقطاع كامل للطاقة بالمدمرة في تموز / يوليو

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