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    وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: مخاوف من أن يؤدي اتفاق إيران وعمان إلى ترسيخ سيطرة طهران على مضيق هرمز

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