أمريكا | حريق في خزان غاز طبيعي مسال يرسل ألسنة اللهب ودخاناً كثيفاً إلى سماء تولسا

إندلع حريق في خزان غاز طبيعي مسال في منطقة غلينبول قرب تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب ودخان كثيف ملأ السماء، فيما أغلقت السلطات الطرق في المنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تتصاعد من خزان حريق، وسط دخان كثيف يغطي سماء منطقة غلينبول.

وأعلنت شرطة غلينبول عبر حسابها على فيسبوك إغلاق منطقة تقاطع طريقَي 126 وإلوود و126 وكاسبر بسبب حريق الغاز، داعية السكان إلى تجنب المنطقة واستخدام طرق بديلة عبر شارع 121 وإلوود.

وجاء في منشور الشرطة: “انفجر خزانان، ولا تزال فرق الإطفاء في الموقع تعمل على إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي”. وأكدت الشرطة أنها ستنشر تحديثات لاحقة.

المصدر: وكالة يونيوز