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    مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة

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