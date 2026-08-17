الإثنين   
   17 08 2026   
   4 ربيع الأول 1448   
   بيروت 22:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ترامب: كوريا الجنوبية تقول إنها لن تساعد الولايات المتحدة في ملف إيران

      قال الرئيس الاميركي دونالد ترامي “عندما اتصلتُ برئيس كوريا الجنوبية، سألته: هل أنتم مستعدون لمساعدتنا في ملف إيران؟ فأجاب: لا، شكرا”.

      واضاف ترامب في حديث له الاثنين “قلتُ: لحظة. لدينا 39 ألف جندي هناك يحمونكم من جارتكم كوريا الشمالية، وأنتم غير مستعدين لمساعدتنا في عملية عسكرية بسيطة في إيران؟ هذا غريب”، وتابع “قالوا: لا، لا، نفضل عدم التدخل، قلتُ: “حسنًا، لماذا نتدخل لمساعدتكم؟”.

      وقال ترامب “انظروا إلى حلف الناتو، ننفق مئات المليارات من الدولارات لحماية أوروبا من روسيا، ثم يقولون إنهم غير مستعدين لمساعدة الولايات المتحدة في ملف إيران”، وتابع “يحصلون على 50% من نفطهم من هناك، لكنهم لا يريدون التدخل، لماذا نفعل ذلك؟”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 17\8\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 17\8\2026

      انتخابات “إسرائيل”والعلاقة مع ترامب … هل بدأت ملامح ما بعد نتنياهو؟

      انتخابات “إسرائيل”والعلاقة مع ترامب … هل بدأت ملامح ما بعد نتنياهو؟

      تقرير مصور | ستون يومًا من الإستنزاف … وترامب أمام مأزق استراتيجي

      تقرير مصور | ستون يومًا من الإستنزاف … وترامب أمام مأزق استراتيجي