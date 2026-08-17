ترامب: كوريا الجنوبية تقول إنها لن تساعد الولايات المتحدة في ملف إيران

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامي “عندما اتصلتُ برئيس كوريا الجنوبية، سألته: هل أنتم مستعدون لمساعدتنا في ملف إيران؟ فأجاب: لا، شكرا”.

واضاف ترامب في حديث له الاثنين “قلتُ: لحظة. لدينا 39 ألف جندي هناك يحمونكم من جارتكم كوريا الشمالية، وأنتم غير مستعدين لمساعدتنا في عملية عسكرية بسيطة في إيران؟ هذا غريب”، وتابع “قالوا: لا، لا، نفضل عدم التدخل، قلتُ: “حسنًا، لماذا نتدخل لمساعدتكم؟”.

وقال ترامب “انظروا إلى حلف الناتو، ننفق مئات المليارات من الدولارات لحماية أوروبا من روسيا، ثم يقولون إنهم غير مستعدين لمساعدة الولايات المتحدة في ملف إيران”، وتابع “يحصلون على 50% من نفطهم من هناك، لكنهم لا يريدون التدخل، لماذا نفعل ذلك؟”.

المصدر: موقع المنار