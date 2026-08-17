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    قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الغاز وتحتجز فلسطينيا بالتزامن مع اعتداء للمستوطنين الصهاينة على أطراف قرية زيتا جماعين جنوب نابلس بالضفة المحتلة

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