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    وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الجمهورية الإسلامية عازمة على مواصلة عملية تحديد مسار آمن لعبور السفن عبر مضيق هرمز مع سلطنة عمان

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