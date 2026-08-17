الإثنين   
   17 08 2026   
   4 ربيع الأول 1448   
   بيروت 20:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    التلفزيون الإيراني: بيانات الملاحة البحرية تؤكد إيقاف ناقلة نفط في مضيق هرمز والناقلة متوقفة بالقرب من قشم

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | للمرة الأولى إدانة أممية للاعتداءات الإسرائيلية

      تقرير مصور | للمرة الأولى إدانة أممية للاعتداءات الإسرائيلية

      اعلام العدو: إطلاق صفارات الإنذار في مواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

      اعلام العدو: إطلاق صفارات الإنذار في مواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم بالضفة المحتلة